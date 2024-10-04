タレントの長嶋一茂が４日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演した。この日の番組では、プロ野球・ヤクルト時代に一茂が表紙を飾った１９８８年のプロ野球選手写真名鑑を紹介。ど真ん中にバットを構える自身が鎮座。左右に巨人の桑田真澄（当時）、西武の清原和博（同）というＫＫコンビが配置された表紙に「俺、スターだったね。すごい期待（が高かった）…」と、つぶやいた一茂。理想の