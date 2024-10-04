東京・竹橋の東京国立近代美術館で、「ハニワと土偶の近代」が始まりました。10月16日から東京国立博物館で始まる特別展「はにわ」も期待と注目を集めていますが、同時期に開催される2つのハニワ展、一体何が違うのでしょうか?私たちが子どもの頃に歴史教科書や社会科見学で出会った、ハニワや土偶。古(いにしえ)の地層から出土するそれらのイメージは日本中に浸透し、奇怪な形態をした縄文土器も広く愛好されています。岡本太郎や