10月に入って、熊本県内を多くの中国人観光客が訪れています。あの大型連休の影響が熊本にも。 【写真を見る】『国慶節』連休で中国人が殺到「観光客の半分は外国人」SNSで熊本城と阿蘇が大バズリ？ 『国慶節』で観光客が熊本に ーーどこから来たんですか？観光客「チャイナ」 いま、県内の観光スポットは、多くの中国人観光客であふれています。 ーー中国では日本は人気ですか？「そう思う。人気