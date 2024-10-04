体調不良の柚羽さんを鎌倉に置き去りにしたことに「何か一言ないの？」と言われても、逆ギレをするコウ。柚羽さんは覚悟を決めて言葉を口にします。Aiさん（@mayai260）が描くエッセー作品『ハイスペック旦那から逃げました』第16話をごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai とうとうコウに