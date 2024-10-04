毎日のように料理で使うフライパン。しっかり洗っていても気が付いたら底にびっしり油汚れが付着していて、がっかり。普通の洗剤ではなかなか取れないのでそのまま放置。そんな時経験はありませんか？そこでインスタグラムで片付けや収納術を紹介している私、まり(@mari____home)が、実際に愛用している「油汚れ落としジェル119」をご紹介します。頑固なフライパンの油汚れもこれを使えばピカピカに復活。使うときのポイントもある