北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が2日、西部地区の朝鮮人民軍（北朝鮮軍）特殊作戦部隊の訓練基地を視察した。朝鮮中央通信が伝えた。北朝鮮軍の李永吉（リ・ヨンギル）総参謀長、総参謀部のキム・ヨンボク副総参謀長、リ・チャンホ副総参謀長兼偵察総局長が同行した。同通信は、「訓練は、部隊戦闘員の戦闘準備程度を判定し、いかなる戦闘状況の下でも課された特殊作戦任務を頼もしく、円滑に遂行できるよう精神的・肉体的に