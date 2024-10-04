このお話は、カフェでアルバイトをする高校生のマリエが主人公。バイト先のカフェで中学時代に気まずい関係となったケンゴと再会するなど、お店の中で起きるさまざまな人間模様を漫画化しています。バイト中、注文をめぐってお客さまとトラブルになってしまったマリエ。うまく言い返せず落ち込みますが…。あやかず(@ayakazuarireosan)さんの漫画『カレシノフリダケノヒト』第34話をごらんください。 Ⓒayakazu