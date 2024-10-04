原子力規制委員会の長崎晋也委員は４日、日本原燃の使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）を現地調査した。９月１９日付で就任した長崎氏は原子力工学、放射性廃棄物処分が専門で、再処理工場に関する審査などを担当する。長崎氏は調査後、記者団の取材に「施設の全体像を把握できた。原燃から提出された内容は最新の科学と技術に基づいて審査していく」と述べた。現地調査では、地上部分が重大事故時の対処設備を保管す