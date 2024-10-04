4日朝、「イット！」取材班が、スイーツの無人販売店で、何日にもわたり盗みに現れた女を執念で確保する一部始終を目撃しました。実はこの女、先週から合計4日も現れ毎回1万円を超える商品を持ち去っていたといいます。3日も、保冷バッグに商品を次々と詰め込む女。お金を支払わずにそのまま、店を出ていました。そして4日朝、「イット！」取材班は、「女がきょうも来るかもしれない」とオーナーと早朝から張り込みました。防犯カ