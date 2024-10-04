衆院本会議で所信表明演説をする石破首相（手前）＝4日午後石破茂首相による4日の衆参両院での所信表明演説を受け、与野党は7日から3日間の国会論戦に入る。首相は物価高克服に向けた経済対策をはじめ、地方の成長を底上げする地方創生や、災害への対応力を高める防災庁の設置といった施策をアピール。野党は、自民党派閥裏金事件の実態解明や再発防止への首相の姿勢が不十分だと追及する構え。衆院選に向けた攻防が本格化する。
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