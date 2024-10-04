男性ユニット「NORD」（ノール）の演劇公演「トムとディックとハリー」が4日、ジョブキタ北八劇場（札幌・北区北8西1）で始まった。同作は海外戯曲の名作で、抱腹絶倒のコメディー。島太星（26）、瀧原光（27）、安保卓城（27）が3兄弟を演じるほか、舟木健（23）はトムの妻リンダという女性役を務めている。舟木は、街中を歩く女性を観察したり、足の毛を処理するなど役作りに励んだという。公演は14日まで（7日は休演日）。