能登半島地震の被災地に学校運営の支援チームを派遣した三重県教育委員会は、支援活動の報告書をとりまとめました。近い将来に発生が予想されている南海トラフ地震への学校現場における防災対策に生かす考えです。三重県教育委員会では、能登半島地震の被災地における学校の早期復旧を支援するため「災害時学校支援チーム」を先遣隊も含め、今年1月10日から3月末まで石川県輪島市に派遣し、46人の教職員がサポートに携わりました。