12月20日に公開される映画『ライオン・キング：ムファサ』。同作は、息子シンバを命がけで守ったムファサ王と、ムファサの命を奪った“ヴィラン”スカー（ムファサの“弟”タカ）の若き日の兄弟の絆を描く、『ライオン・キング』はじまりの物語。 参考：Travis Japan 松田元太、『ムファサ』で吹き替え声優に初挑戦本人へのサプライズ告知映像も その“超実写吹替版”で、スカーがまだ“タカ”と呼ばれていた