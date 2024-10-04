ガンバ大阪は4日、自チームサポーターの違反行為に関する処分を発表した。2日にヨドコウ桜スタジアムで明治安田J1リーグ第29節延期分のセレッソ大阪戦でJリーグ試合運営管理規定に違反する行為が確認され、該当者2名に処分内容を通告した。2名は中指を立てる侮辱的行為を働き、5日から予定するG大阪の全公式戦で無期限入場禁止に。ホームで行われる第33節の北海道コンサドーレ札幌戦からとなる。クラブは「ガンバ大阪として【安心