福岡県警直方署は4日、直方市頓野の女性宅固定電話に3日の午前中、市役所職員をかたる男から「年金の払戻金に関する書類を郵送したが、返信がない。本日中に銀行員から連絡があるので対応してほしい」などという不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。