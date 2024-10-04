パリパラリンピック車いすラグビーで金メダルに輝いた静岡県沼津市出身の若山英史選手が10月4日、SBSラジオに生出演し、パリでの激闘を振り返りました。 車いすラグビー競技で史上初の金メダルに輝いた若山選手。以前の最高のメダルを持ち帰ると抱負を語っていましたが、今の心境を聞くと。 ＜パリパラリンピック車いすラグビー金メダル・若山英史選手＞ 「最高の仲間達とチームメイトと最高の多くの方