静岡県西伊豆町が認定こども園に設置を検討している「津波避難シェルター」の見学会が10月4日、行われました。子どもたちの命を守る津波対策のひとつとして、こども園の関係者や保護者などが体験しました。 【写真を見る】「普通の家みたい」子どもたちの命守る「津波避難シェルター」を見学 浸水想定区域内の認定こども園に設置検討＝静岡・西伊豆町 海沿いの駐車場に置かれたのは静岡市の建設会社が提供する津波避