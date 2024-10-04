イスラム教の聖典コーランを読むイランの最高指導者ハメネイ師（右から2人目）＝4日、テヘラン（最高指導者事務所提供・AP＝共同）【テヘラン共同】イランの最高指導者ハメネイ師は4日、首都テヘランのイスラム教シーア派モスク（礼拝所）で行われた金曜礼拝で演説した。1日に実施したイスラエルへの直接攻撃を「シオニスト（イスラエル）の犯罪に対する最低限の罰だ」と述べ、親イラン民兵組織ヒズボラの指導者ナスララ師殺害に