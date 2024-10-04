北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記は2日、韓国が米韓同盟を背に北朝鮮の主権を侵害する武力行使を企てるなら、「容赦なく核兵器を含む全ての攻撃力を使うだろう」と警告し、北朝鮮に強硬姿勢を取る尹錫悦（ユンソンニョル）大統領を名指しで非難した。朝鮮中央通信が4日、伝えた。金氏は軍の特殊作戦部隊の訓練基地を視察した際、尹氏が1日の「国軍の日」に行った演説に触れ、「核を保有している国の前で軍事力による圧