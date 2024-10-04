北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの同級生たちが5日、再会を誓うチャリティーコンサートを開きます。当時13歳で拉致された横田めぐみさん。10月5日、還暦となる60歳の誕生日を迎えます。4日、めぐみさんの母校・新潟市の寄居中学校に響いた歌声…コンサートを前に同級生たちが集まり合唱の練習に臨みました。〈同級生池田正樹さん〉「政府の"断腸の思い"なんて聞きたくないですよ。自分の子どもが拉致