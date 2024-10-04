[10.4 J1第33節](ベススタ)※19:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 1 永石拓海DF 5 宮大樹DF 33 ドウグラス・グローリDF 37 田代雅也MF 2 湯澤聖人MF 6 前寛之MF 7 金森健志MF 8 紺野和也MF 29 前嶋洋太MF 30 重見柾斗FW 9 シャハブ・ザヘディ控えGK 31 村上昌謙DF 4 井上聖也DF 16 小田逸稀MF 88 松岡大起FW 17 ウェリントンFW 18 岩崎悠人FW 27 佐藤凌我監督長谷部茂利[名古屋グランパス]先発GK 1 ラ