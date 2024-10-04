JR山陽線の快速列車に広島県内初となる有料の指定席が5日から導入されます。公開された、有料の「うれしート」。通常の運賃に300円から530円を追加することで、指定席として利用できます。岩国発の山陽線快速列車のうち、平日の朝1本と土曜・休日の午後2本運行します。■JR西日本 鉄道マーケティング部 松田大祐 広島営業部長「コロナ以降、お客様のニーズが変わって参りました。混雑を避けて、ゆったりと通勤し