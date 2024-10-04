○ファストロジ [東証Ｓ] 発行済み株式数の10.7％にあたる253万5000株の自社株を消却する。消却予定日は10月15日。 ○安川電 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.95％にあたる250万株(金額で125億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月7日から12月31日まで。 ［2024年10月4日］ 株探ニュース