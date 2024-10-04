広島県警は、みかじめ料を受け取っていたとされる男2人が所属する指定暴力団「浅野組」の組事務所を家宅捜索しました。■記者リポート「現在、ちょうど正午です。これから捜査員が組事務所に入っていきます」捜査員11人態勢で家宅捜索に入ったのは福山市の指定暴力団五代目浅野組・中岡組です。警察は3日、中岡組幹部の男(44)と組員の男(29)を逮捕。2人は2022年、別の元組員と共謀して福山市の飲食店の経営者から複数回にわ