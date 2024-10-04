映画「チャチャ」出演の伊藤万理華と中川大志 伊藤万理華が主演を務める映画「チャチャ」が10月11日(金)に公開される。​​​​「人目を気にせず、好きなように生きる」をモットーに自由気ままに生きる野良猫系女子・チャチャ(伊藤)は、ミステリアスな雰囲気を持つ樂​​(中川大志)と出会う。好きなものは正反対だが「2人いたらちょうどいい」と惹かれていくチャチャ。そんなある日、​&#