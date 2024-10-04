NTTドコモなどが、高齢者の転倒を早期に発見する仕組みづくりなどに乗り出します。高齢化に伴う転倒など生活空間でのリスクに対する、異業種連携の取り組みが始まりました。NTTドコモグループや建設資材大手のYKK APなど10の企業や大学医学部が、高齢者の転倒や病気の早期発見に向けて協業します。例えば、「家の天井にセンサーを設置し、住人が転んだり、倒れたりしたら家族に通知する」などのサービスを想定しています。試算では