コスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、うるツヤ唇を叶える新作リップティント「ウォンジョンヨ キャンディーグロウティント」を、11月1日（金）より全国発売。10月30日（水）よりアットコスメトーキョー、アットコスメオーサカにて先行発売を実施する。■待望のリップティントが新登場！待望のリップティント「ウォンジョンヨ キャンディーグロウティント」が登場。その名の通り、フルーツキャンディーのようなジュー