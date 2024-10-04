郵便局でゆうちょ銀行の顧客情報がかんぽ生命の保険営業に同意なく流用されていた問題で、日本郵便は近くシステムを改修し、郵便局でゆうちょの顧客情報（非公開金融情報）を検索できなくする方針を固めた。全国で広く使われてきたシステムの機能をなくし、違法行為をしにくくする狙いだ。【内部資料】ゆうちょ情報を使った「リスト化」を求める指示文書多くの郵便局で、ゆうちょの顧客情報をもとに保険などを売りたい顧客をリ