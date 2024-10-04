中七海さん日本将棋連盟は4日、プロ棋士養成機関の奨励会に在籍していた中七海さん（26）が11月1日付で女流棋士三段になると発表した。中新女流三段は棋士への最終関門「奨励会三段リーグ」に参加していたが、9月に年齢制限のため退会となった。中新女流三段は神戸市出身。「心機一転、前向きな気持ちでがんばります」とコメントした。今後は奨励会三段の経験がある福間香奈女流五冠（32）、西山朋佳女流三冠（29）の2人との対