パリパラリンピック競泳の銅メダリスト・富田宇宙（とみた うちゅう）選手（35）が母校の熊本県立済々黌（せいせいこう）高校を訪れました。 【写真を見る】「55.8秒です」「思ったより速くないな」パリパラ競泳銅メダル・富田宇宙選手が母校の済々黌高校で後輩と交流 後輩たちの大きな拍手に若いエネルギーを感じたという富田宇宙選手。きょう4日、母校の済々黌高校で後輩たちにエールを送りました。 競泳銅メダ