痛ましい事故が起きた、神奈川・横浜市鶴見区にあるJRの踏切。4日、現場で取材をしていた「イット！」取材班はヒヤリとする場面に遭遇しました。警報音が鳴り響く中、遮断機が下りた踏切内を歩く年配の女性。駆け足で線路内から出ようとしますが、遮断機が上がらず線路内から出られません。近くにいた人が、すぐに手を貸し、女性は無事出ることができました。踏切内に取り残された人（80代）：渡れ渡れって言われたんですけど、警