熊本市は4日、キャバクラや性風俗店で働いていた財政局の女性主事（20）を停職6カ月の懲戒処分にした。本人は同日付で依願退職した。人事課によると、この主事は今年1〜8月、勤務時間外や有給休暇をとって、熊本市内のキャバクラや、九州外の性風俗店で働いた。合計で約70回、約140万円の収入を得ていたという。8月、この主事が飲食店や風俗店で働いているという匿名の情報提供があり、市は調査を開始。主事は事情聴取に事実