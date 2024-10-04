京都競馬場で10月20日(日)に行われる菊花賞(3歳牡牝・GI・芝3000m)。 現時点では、今年の日本ダービー馬ダノンデサイル、神戸新聞杯を勝ったメイショウタバル、セントライト記念の覇者アーバンシックなど19頭が登録を予定している。 フルゲートは18頭。想定馬は以下の通り。 ※各馬とも出走予定の段階で、変更の可能性がございます。なお、netkeiba独自の想定で、確定情報ではありませんので、ご