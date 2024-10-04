[リスボン ４日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのセンテノ・ポルトガル中銀総裁は４日、欧州の労働市場は冷え込み始めており、投資や成長の水準低下につながる恐れがあるとの見方を示した。ユーロ圏のインフレは抑制されているとも述べた。スペインのラトハで開かれた会議で、「欧州の成長問題は中心的課題だ。現在、労働市場に最初の疑念が生じ始めている」と述べた。欧州企業の求人数は２年前より２０％