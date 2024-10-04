女優の堀未央奈が2日（水）、現役感ただよう制服衣装ショットを公開した。【別カット2点】艶髪に見惚れる堀未央奈の制服ショット元乃木坂46のメンバーで、現在は女優・モデルとして活動する堀未央奈。堀は2日、Instagramを更新。黒髪ロング×制服姿のキュートなオフショットを公開した。投稿には、たくさんのいいねが寄せられている。【あわせて読む】元乃木坂46 堀未央奈が、最近発見した“特技”をネタバレ「一点買いで2万舟券を