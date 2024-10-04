今季最終戦だった４日の楽天戦（楽天モバイル）が雨天中止に。試合前に降り始めた雨が強くなり、午後５時４０分に中止が決まった。渡辺ＧＭ兼監督代行は「しょうがないね。できればやったほうがよかったけど、この状況だと危ないし、風邪もひくし…」とさばさばした表情を浮かべた。代替試合は９日に楽天モバイルで行われることに。自身初の２ケタ勝利がかかっていた３年目左腕の隅田が先発予定だったが、９日に仕切り直しする