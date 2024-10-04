決算発表で次期型の存在が明かされた「CX-5」マツダの主力SUV「CX-5」ですが、現行型は2017年2月の発売開始からすでに7年が経過しており、フルモデルチェンジが期待されているところです。果たして次期CX-5はどのようなクルマになるのでしょうか。マツダの主力SUV「CX-5」の次期型はどうなる!?［写真は現行「CX-5」］今秋の発売開始を予定し、全国各地で車両の先行展示が始まったマツダの新しい3列シートミッドサイズSUV「