将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖＝に佐々木勇気八段が挑む第３７期竜王戦七番勝負第１局が５、６日に東京・渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で指される。開幕前日の４日、両者は前日検分と前夜祭に臨んだ。４連覇を目指す藤井は佐々木について「佐々木八段は攻めの鋭さが一番の特徴。ただ、今期の竜王戦の決勝トーナメントの対局を見ていると、受けの手厚さや粘り強さもあり、すごく充実した将棋を