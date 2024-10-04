10月5日（土）から順次放送開始となるTVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』。第25話（第2期第1話）「適性試験（トライアウト）」のあらすじ＆先行場面カットを公開された。また同日よりYouTube「EMOTION Label Channel」にて、TVシリーズ第1期でも好評だったミニアニメ「ブルーロック あでぃしょなる・たいむ！」の公開も決定した。全世界累計4000万部を突破（2024年10月時点）、第45回講談社漫画賞少年部門受賞、講談社『週刊