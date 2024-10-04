お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有が5日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（毎週土曜後6：58〜7：54）に出演する。大阪・十三を一緒に街ブラする的場浩司に「エロい話がしたい」と迫るなど、おっさん3人による忖度のないトークを繰り広げる。【番組】和菓子を頬張りうっとり表情の的場浩司黒田は5日からスタートする新番組『大阪おっさんぽ』でMCを務める。大阪人に愛され強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロ