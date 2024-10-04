2024年内に生産を終えるBEV：IペイスジャガーがIペイスを発売したのは、2018年。先駆けて発表されたスイス・ジュネーブ・モーターショーでは、成功を期待させる大きな話題を呼んだ。少なくない英国人が、誇りに思ったことだろう。【画像】6年目でも動的能力は「最高水準」ジャガー Iペイス生産終了に至ったFタイプにXF、XEも全127枚英国初の量産バッテリーEVとして、存在意義は大きい。1959年のモーリス・ミニや、1970年のレ