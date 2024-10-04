【ソウル聯合ニュース】韓国と米国が２０２６年以降の在韓米軍の駐留経費負担を定める新たな「防衛費分担特別協定」（ＳＭＡ）の締結に向けて行っていた交渉が、米大統領選を約１カ月後に控え、電撃的に妥結した。韓国外交部が４日、韓米がＳＭＡの締結に向けた８回目会合で最終妥結したと発表した。１１月の米大統領選でトランプ前大統領が再選すれば、韓国側により多くの負担を求め、交渉が難航するとの懸念が出ていたが、早期