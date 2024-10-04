ロシアの同盟国ベラルーシで日本人男性が「スパイ容疑」で拘束されたと判明してから、４日で１か月となった。日本政府は解放を水面下で働きかけているとみられるものの、拘束が長期化する恐れがある。日本政府関係者によると、男性はベラルーシ南東部ゴメリ州在住の中西雅敏さん。ベラルーシの国営テレビが９月５日に報じた特別番組では、中西さんが「私がしたことは犯罪だ」と認める様子が報じられた。しかし、「上司」に報