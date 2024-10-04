横田めぐみさんとの再会を願うチャリティーコンサートに向け、合唱の練習をする同級生ら＝4日午後、新潟市北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝が還暦となる5日、新潟市で再会を願うチャリティーコンサートが開かれる。コンサートを前に同級生らが4日、母校の新潟市立寄居中に集い、合唱練習をした。「故郷」と「翼をください」にめぐみさんへの思いをはせ、声を重ねた。練習には、小中学校の同級生9人と元