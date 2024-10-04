“ナンバー2”に疑惑が浮上しています。■“疑惑”の副市長直撃すると…職務上、知り得た情報をOBに漏洩（ろうえい）した疑いで福井市のナンバー2・小寺正樹副市長（59）を警察は書類送検しました。市長は…。福井市西行茂市長「正直言って、びっくりしている。驚いている。市民の皆様に大変、申し訳ない」2年前、福祉部長だった副市長は認知症の人をグループホームで受け入れる事業者を公募した際に市職員OBから、こ