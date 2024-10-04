10月5日（土）から放送が開始されるTVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』の第25話（第2期第1話）「適性試験（トライアウト）」のあらすじと先行場面カットが公開された。 第25話「適性試験（トライアウト）」あらすじ “ブルーロック（青い監獄）”プロジェクト二次セレクションを終え、生き残った高校生フォワードは35人。過酷なサバイバルを乗り越えた彼らは3週間後、“ブルーロック（青い監獄）