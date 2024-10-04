山田将司（THE BACK HORN）×村松拓（Nothing’s Carved In Stone）によるユニット・とまとくらぶが、10月18日（金）に配信・10月20日（日）に会場限定盤がリリースとなる初のオリジナルアルバム『緑盤』より「羅針盤」を先行配信した。 「羅針盤」 さらに、「羅針盤」のMusic Videoも公開された。本作は、渋谷、浅草、上野の観光スポットを満喫している二人を撮影。都会の移動手段として近年多く見る「電動キックボ&#12