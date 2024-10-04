まふまふの新曲「オーダーメイド」が、本日・10月4日（金）より配信開始となった。 同曲は、今夜23:05より日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT（フラアニ）」枠にて全国30局ネットで放送開始となるTVアニメ『株式会社マジルミエ』のオープニングテーマとしてまふまふが書き下ろした楽曲となっている。 また、12月25日（水）発売のニューアルバム『世会色ユニバース』の発売を記念して、2025年