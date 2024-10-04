2024年11月29日（金）13時より帝国劇場にて『Endless SHOCK』大千穐楽公演が上演される。全国の映画館でライブビューイングを行うことが発表されているが、この度、47都道府県100館で上映されること決定した。 入場料金と、入場者プレゼントである、『Endless SHOCK』2024 カンパニーのスタッフパスを模した『Endless SHOCK』2024年オリジナルカード（帝国劇場11月29日（金）13時公演でも入場者に配布）のイメ&