◆明治安田J1リーグ第33節福岡―名古屋（4日、ベスト電器スタジアム）アビスパ福岡の公式アンバサダーを務めるHKT48の豊永阿紀が試合前のイベントに参加し、11試合連続で勝ちがない福岡にエールを送った。アビスパの熱烈なサポーターで、2018年から公式アンバサダーを務める。豊永は左脚のけがから約4カ月半ぶりに先発復帰した湯澤聖人に注目。「やっぱり信用できるプレーで、この（勝利がない）3カ月の苦しい思いを晴らし